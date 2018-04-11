Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manyas Gölü’nün tatlı su gölü olduğunu vurgulayan Sarı, şöyle devam etti: Karacabey ve Manyas Ovası ile Bandırma'nın köylerindeki tarımsal sulama doğrudan doğruya bu gölden alınan sularla yapılıyor. Dolayısıyla su seviyesi geriye doğru gidiyor. Her yıl kazandığından daha fazla sulamaya aktarırsak Manyas Gölü'nün Akşehir Gölü'nün akıbetine uğraması hiç de tesadüf olmaz. Bir zaman Akşehir Gölü vardı diyoruz, bugün yok. Beyşehir Gölü bugün toplam alanının onda birine düşmüş durumda. Gölü kirlilik de tehdit ediyor. Bandırma'nın içinden akıp gelen Sığırcı Deresi, girişteki sanayi bölgesinin atıklarını Manyas Gölü'ne taşıyor. Eskiden bu gölde insan boyunda yayın balığı avlanırdı; turnalar dolaşırdı. Nerede şimdi bunlar?...