Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Anadolu Kavağı-Sarıyer-Rumeli Kavağı güzergahlarında karşılıklı vapur seferlerinin olumsuz hava koşulları yüzünden iptal edilmesi kararlaştırıldı.