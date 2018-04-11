Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Anadolu Kavağı-Sarıyer-Rumeli Kavağı güzergahlarında karşılıklı vapur seferlerinin olumsuz hava koşulları yüzünden iptal edilmesi kararlaştırıldı.
İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi
11.04.2018 - 08:32 | Son Güncelleme: 11.04.2018 - 08:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle vapur seferlerinden bazıları iptal edildi.
Etiketler : vapur seferleri,
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