Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara'da üniversite sınavlarına hazırlanan genç, mahallede iki komşusunun çocuğu ile tartıştı. Olayın ardından evi basan caniler, gencin sol el yüzük parmağını kesti. Dört saat kadar ameliyatta kalan gencin parmağı dikilirken, gözaltına alınan zanlılar serbest bırakıldı.

MAHALLEDE TARTIŞTIĞI GENÇLER, EVİ BASIP PARMAĞINI KESTİ

Korkunç olay Ankara Mamak'ta yaşandı. Ankara'da Cumhuriyet Fen Lisesi'ni bitirdikten sonra üniversite sınavlarına hazırlanan 19 yaşındaki Kayacan Durukal, iki kardeşi ile kavga eden komşuları Ç.K. ve F.A'ya müdahale etti. Bu olay sonrası Durukal ile mahalleden arkadaşları olan gençler arasında tartışma büyüdü.

GÖRÜLMEMİŞ CEZA

Bunun üzerine Ç.K. ve F.A'nın arkadaşları Durukal ailesinin evini basıp dehşet saçtı. Yaşanan arbede sırasında arkadaşlarını dövdüğü iddia edilen Kayacan Durukal'a görülmemiş bir ceza kesildi. Kayacan Durukal'ın sol el yüzük parmağını satırla kestiler.

AMELİYAT 4 SAAT SÜRDÜ

Kanlar içinde kalan 19 yaşındaki Durukal, acı içinde kaldırıldığı hastanede ameliyata alınırken, saldırganlar kaçtı. Dört saate yakın süre ameliyatta kalan Durukal'ın kesilen parmağı yerine dikilirken, eskisi gibi elini kullanamayacağı öğrenildi.

CANİLER, SERBEST KALINCA AİLE İSYAN ETTİ

Ailenin şikayeti sonrası gözaltına alınan saldırganlar serbest bırakıldı. Oğullarının parmağını kesenlerin serbest kalmasını tepki gösteren ailesi ise, karara itiraz edeceklerini söyledi. Ailenin avukatı, "Bu bir canilik, bunu yapanlar elini kolunu sallaya sallaya dolaşmamalı. Satırla evi basıp çocuğu bu hale getirmişler. Ben ve ailesi, bu işin peşini bırakmayacağız" dedi.

(Yeniasır)