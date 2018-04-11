Taksim Meydanı AKM önünde bonzai tabir edilen sentetik uyuşturucu kullanan üç kişiden biri yüzüstü yerde yatarken diğeri de oturduğu yerde hareketsiz görüldü.Bu kişileri meydanda seyyar satıcılık yapan bir kişi "Herkes size bakıyor" diyerek uzaklaştırdı. Meydanın dolmuş durakları tarafında da yine bir bonzai kullanıcısının olduğu yerde hareketsiz kaldığı görüldü.
Taksim'in ortasında ibretlik görüntü
11.04.2018 - 21:47 | Son Güncelleme: 11.04.2018 - 21:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Taksim Meydanı’nda sentetik uyuşturucu kullanıp kendinden geçmiş haldeki 3 kişinin yürek burkan görüntüleri kameralara yansıdı.
Etiketler : bonzai,taksim,
555571 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/555571.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER