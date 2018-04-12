Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

12 Nisan 2018’de Emlak Konut GYO A.Ş. şirket merkezinde düzenlenen ihaleye 9 firma katıldı.

İhaleyi;

Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG) 2.250.000.000 TL

Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı (ASKŞPGO) %37

Asgari Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri (Asgari ASKŞPTG) 832.500.000 TL

Teklif ile Öz Er-Ka İnş. Tur. Elekt. Taah. Tic ve San. A.Ş. firması kazanmıştır.

Söz konusu arsanın ekspertiz değeri 383.554.450 TL olup, 2,17 çarpan oranı ile ihale edilmiştir. "Şirket Payı Geliri" (Asgari ASKŞPTG) nin yaklaşık %71,43'ü şirketimize, yaklaşık %28,57'si ise Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ne ait olacaktır.





Buna göre;

Toplam Asgari ASKŞPTG’ye göre 832.500.000 TL

Emlak Konut GYO A.Ş payı; 594.654.750 TL

Galatasaray Spor Kulübü Derneği; 237.845.250 TL olarak gerçekleşecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.