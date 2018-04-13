Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anadoluhisarı’ndaki Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’na çarpan Malta bayraklı “Vitaspirit” gemisiyle ilgili soruşturma sürüyor. Kazanın ardından akıllara birçok soru geldi. İhlas Haber Ajansı, çökme riskiyle karşı karşıya kalan tarihî yalıyı havadan görüntüledi. Bu sırada yalının bitişiğinde bir inşaat alanı dikkatleri çekti.



AZİZ YILDIRIM’IN KOMŞUSU

Fatih Korusunun ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın köşkünün yanında geniş bir alana yayılan bu inşaatın, nasıl yapılabildiğini merak ettik. Araştırmalarımıza göre söz konusu alanda Pervaneli Köşk bulunuyordu. İddiaya göre, Kültür Bakanlığı İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü, İshakol Boyalarının sahibi Faruk İshakoğlu’na köşkü restorasyon izni verdi. Çalışmalar başlayınca İÜ Orman Fakültesinin “kuru ve hastalıklıdır” raporuna istinaden 18 ağaç kesildi. Yerine yeni ağaçlar dikileceği söylendi. Ancak bu yapılmadığı gibi 2015 yılından beri süren çalışmalar sırasında tarihî köşk de yerle bir edildi. Tarihî binadan geriye sadece temeli ve moloz yığınları kaldı.



HANİ ÇİVİ ÇAKILMIYORDU?

Yıkım, yapım ve ruhsatlandırma işlemleri Boğaziçi İmar Müdürlüğünün yetkisi altında bulunuyor. Yasalar, birinci dereceye eski eserlerin mimari özelliğini bozmadan restore edilebileceğini söylüyor. Elektrik sağlayan bir rüzgâr gülü bulunduğu için Pervaneli Köşk olarak bilinen yapı, Marki Necip Yalısı’nın dağ köşkü idi. Tarihî bina 1890’lı yıllarda yapılmıştı.

ZARARI EN AZA İNDİRDİM

Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’na çarpan Malta bayraklı “Vitaspirit” adlı geminin kaptanı Filipinli Edgardo Deseo ile 3 mürettebat 17. Denizcilik İhtisas Mahkemesinde ifade verdi. Olayı tercüman aracılığıyla anlatan Deseo “Başmühendis (çarkçıbaşı) dâhili telefondan arayarak motorlarda bir sıkıntı olduğunu söyledi. Kılavuz kaptanla birlikte demir atmaya karar verdik. Ancak birkaç dakika sonra motor devri 4 bin 400’den 6 bine çıktı. Rota sancak tarafına geri dönmeye başladı. Böyle bir durumda demir atmak çok tehlikelidir, gemi sancak tarafına dönebilir. Geminin sahile yandan çarpması daha büyük ve ölümlü kazaya sebep olabilirdi. Geniş bir alana çarpmamak için demir atmaktan vazgeçtik. O esnadaki amacım zararı aza indirmek ve 4 metredeki derinlikte gemiyi burnundan sığ bir yere oturtmaktı. Motorlar durduğu için maalesef o sığ alana gidemedim ve çok yakınında bulunan yalıya çarptım” dedi.