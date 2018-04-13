Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kayseri, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Çorum, Rize, Bitlis, Şırnak, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Batı Karadeniz kıyı kesimlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

İstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle Rumeli Kavağı-Eminönü seferleri iptal edilerek bunun yerine yolcu taşımacılığı Sarıyer İskelesi'nden yapılmaya başlandı.

İstanbul Şehir Hatları AŞ'nin açıklamasına göre, kentte etkili olan yoğun sis dolayısıyla saat 07.20 itibarıyla Rumeli Kavağı-Eminönü seferlerinin iptal edilmesi ve bunun yerine yolcu taşımacılığının Sarıyer İskelesi'nden yapılmaya başlanması kararlaştırıldı.

Yoğun sisten dolayı Boğaz köprüleri ve Ortaköy Camisi'nin siste kaybolduğu görüldü.

Boğaz köprüleri ve kentin ana arterlerinde yoğun sisin etkisiyle araç trafiğinin yavaş ilerlediği de dikkati çekti.





HAVA SICAKLIĞI:

Güney ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, kuzey ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişlik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, güney kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda sis hadisesi bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı, doğusunun zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kayseri, Nevşehir, Niğde ve Yozgat çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum ve Rize çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde Şırnak ve Hakkari çevreleri ile öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.