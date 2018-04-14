Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üst düzey performansların sergilendiği keyifli yarışmayı Özel Marmara Evleri İhlas Fen Lisesi’nden The Frozen grubu kazandı. İhlas Koleji Bahçelievler Kampüsü Konferans Salonu’nda düzenlenen yarışmaya Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi ile Özel İhlas Anadolu ve Fen Lisesinden sekiz takım katıldı. Zehra Vahap, Sude Çolakoğlu, Ceren Ateş, Tayfur Uçar’dan oluşan grup ülkemizde Karlar Ülkesi ismiyle gösterime giren Frozen filmine yaptıkları dublajla birinciliğe uzandı. Yarışmanın ardından birinci olan gruba ödüllerini veren İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, yarışmada gösterdikleri performanslardan dolayı tüm grupları tebrik etti. İHA