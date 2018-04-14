Üst düzey performansların sergilendiği keyifli yarışmayı Özel Marmara Evleri İhlas Fen Lisesi’nden The Frozen grubu kazandı. İhlas Koleji Bahçelievler Kampüsü Konferans Salonu’nda düzenlenen yarışmaya Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi ile Özel İhlas Anadolu ve Fen Lisesinden sekiz takım katıldı. Zehra Vahap, Sude Çolakoğlu, Ceren Ateş, Tayfur Uçar’dan oluşan grup ülkemizde Karlar Ülkesi ismiyle gösterime giren Frozen filmine yaptıkları dublajla birinciliğe uzandı. Yarışmanın ardından birinci olan gruba ödüllerini veren İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, yarışmada gösterdikleri performanslardan dolayı tüm grupları tebrik etti. İHA
İhlas Koleji Dublaj Yarışması’nın galibi “The Frozen"
14.04.2018 - 07:27 | Son Güncelleme: 14.04.2018 - 07:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İhlas Koleji’nde geleneksel olarak düzenlenen İngilizce Dublaj Yarışması (Dubbing Contest) bu yıl da büyük heyecana sahne oldu.
Etiketler : ihlas,
555923 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/555923.aspx
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