Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, merkez Nilüfer ilçesi Kurtuluş Mahallesinde bulunan Bursa Dörtçelik Ruh Hastalıkları Hastanesi’nin yemekhane bölümde çıktı. Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın sonucu hastalar ek binaya tahliye edildi. Hastaneye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, söndürme çalışmaları devam ediyor.

Polis ekipleri çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı.