Yangın, merkez Nilüfer ilçesi Kurtuluş Mahallesinde bulunan Bursa Dörtçelik Ruh Hastalıkları Hastanesi’nin yemekhane bölümde çıktı. Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın sonucu hastalar ek binaya tahliye edildi. Hastaneye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, söndürme çalışmaları devam ediyor.
Polis ekipleri çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı.
Son dakika! Bursa'da hastane yangını
14.04.2018 - 11:46 | Son Güncelleme: 14.04.2018 - 11:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa Dörtçelik Ruh Hastalıkları Hastanesi’nin yemekhane kısmında çıkan yangın sonucu yoğun dumanlar yükseliyor.
Yangın, merkez Nilüfer ilçesi Kurtuluş Mahallesinde bulunan Bursa Dörtçelik Ruh Hastalıkları Hastanesi’nin yemekhane bölümde çıktı. Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın sonucu hastalar ek binaya tahliye edildi. Hastaneye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, söndürme çalışmaları devam ediyor.
Etiketler : bursa,hastane,yangın,
555951 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/555951.aspx
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