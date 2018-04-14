Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, saat 13.30 sıralarında Yenimahalle ilçesindeki İvedik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hurdacılar Sitesi'ndeki bir trafodan kopan kablodan çıkan kıvılcımlar keresteye sıçradı. Kerestelerin tutuşması ile birlikte yangın çıktı. Gökyüzüne yükselen dumanı fark eden vatandaşlar durumu itfaiye erlerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.