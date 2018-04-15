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Feci kaza! Çok sayıda yaralı var
15.04.2018 - 14:19 | Son Güncelleme: 15.04.2018 - 14:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır-Silvan karayolunda aynı yönde seyreden minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı. Çok sayıda yaralının ve araçlarda sıkışanların olduğu olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede, olay yerinden geçen düğün konvoyunda bulunan 5 araç da birbirine girdi.
Etiketler : Kaza,diyarbakır,
556089 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/556089.aspx
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