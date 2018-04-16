Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan tarafından ‘sıfır atık’ kampanyası başlatıldı. Yani, değeri milyarlarca doları bulan ambalaj atıklarını, normal evsel çöplerden ayrı biriktirmek, bu sayede onların ekonomiye kazandırılması, çevrenin de korunması amaç. Yapılacak şey çok kolay. Plastik, cam, kâğıt gibi atıkları diğer çöplerden ayrı tutup dönüşüm kutularına atacağız. Kullanılmış yağları da lavabodan dökmeyip biriktireceğiz ve aynı yolla belediyeye ileteceğiz. Çünkü 1 litre atık yağ 1 milyon litre temiz suyu kirletiyor. Su asla sonsuz değil. Toprak da öyle. Toprağı ve suyu korumak da her birimizin görevi. En büyük görev de çocuk yetiştirerek dünyayı şekillendiren kadınlara düşüyor.