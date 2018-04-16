Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu gayet normal. Beden kış şartlarıyla baş etmek için yağ depoluyor; siz ekstra bir şey yapmasanız da. Şimdi ise bu kiloları verme zamanı. Aksi hâlde her yıl 2-3 kilo derken bir bakmışsınız ki üzerinizde 10 kilo fazla. Gıda diyetinin yanı sıra spor çok önemli malum. Fakat hangi sporu yapıp ne kadar enerji harcayacağınızı bilirseniz, beslenmenizi ona göre şekillendirmek daha da kolaylaşır. Mesela 3 dilim baklava yediniz. Bunun verdiği kaloriyi yakmak için 1 saatlik tempolu yürüyüş bile yetmiyor. Peki siz pilatesle mi zayıflamak istersiniz, yürüme bandı yardımıyla mı? Gelin, hangi spor ne kadar yaktırıyor, ona bakalım.

PILATES: Ortalama kiloda olan biri, pilates ile 1 saatte 238 kilo yakar. Yani 150 gramlık bir pizzayı ancak 1 saatlik pilates ile yakabilirsiniz.

FITNESS: Ortalama 65 kilo olan biri fitness ile 1 saatte 546 kalori yakabilir. Bir dilim baklava 240 kalori. 2 dilim için 1 saat fitness şart.

DANS: Ortalama kiloya sahip biri 1 saatte modern dans ile 320 kalori, folklor ile 300 kalori, vals ile 200 kalori yakar.

YÜZME: 1 saat yüzme 477 kalori yaktırır. 2 küçük dilim pasta için gerekli süre bu kadar.

YÜRÜYÜŞ: Tempolu bir yürüyüşle 1 saatte 255 kalori yakarsınız.