Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir'de ormanlık alanda bulunan yanmış aracın içerisinde iş adamına ait ceset bulunmuştu. Jandarmanın soruşturmasının ardından eşi ve 2 oğlu sorguya alındı ve kan donduran cinayeti itiraf etti.

İŞÇİLER, YANMIŞ ARAÇTA CESET BULMUŞTU

İzmir'in Torbalı ilçesinde dün sabah saatlerinde 2 tarım işçisi tarafından Ahmetli Köyü ile Zeytinköy arasında bulunan dağ yolunda yanmış bir aracın içerisinde ceset bulunmuştu. Cesedin tanınmayacak halde olmasından dolayı kimliğini belirlemekte güçlük çeken jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Murat Ö'ye ait olan aracın içerisindeki ceset, Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

AİLESİ ŞÜPHELİ BULUNUNCA EVİN YAKININDAKİ MOBESE İNCELENDİ

Murat Ö. ailesi, araç içerisindeki cesedin Murat Ö.'ye ait olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna kan verdi. Sonuçların çıkmasını bekleyen Torbalı İlçe Jandarma ekibi, çalışmalarına başka koldan devam etti. Olayı derinleştiren ekip, her türlü ihtimali değerlendirerek, Ö. ailesini inceleme altına aldı.

EŞİ VE İKİ OĞLU CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Ertuğrul Mahallesi 3023 Sokak üzerindeki MOBESE'ye takılan bir detay jandarmayı harekete geçirdi. Gece geç saatlerde Murat Ö.'nün arabası ile bir başka arabanın aynı anda evin önünden hareket etiği fark edildi. Buradan yola çıkan güvenlik güçleri, Murat Ö.'nün eşi Öznur Ö., oğulları Batuhan ve Hadi Ö. şüpheli olarak gözaltına aldı. İfadeye alınan talihsiz adamın eşi ve 2 çocuğu cinayeti işlediklerini itiraf etti.

UYUŞTURUCU HAP VERİP BAYILTARAK HALIYA SARMIŞLAR

Yanarak can verdiği öğrenilen adamın eşi ve çocuklarının verdikleri ifadeleri ise adeta kan donduran cinstendi. İddialara göre, 14 Nisan akşamında anne ve oğullar, Murat Ö.'nün içeceğine uyutucu hap koydu. İçeceği içtikten sonra uyuya kalan Murat Ö.'ye bir de iğne yaparak tamamen bayılması sağlanan adam, halıya serilip arabaya konuldu.

İÇİNDE HALIYA SARILI BABALARININ OLDUĞU ARACI ATEŞE VERMİŞLER

Daha sonra Ahmetli Köyü ile Zeytinköy arasında bulunan dağ yoluna götürüldü. Aracı tali yola bırakan aile, Ö.'yü de içine bırakarak ateşe verdi. Cinayetin neden işlendiği konusunda henüz bilgi olmazken, Jandarma ekipleri olayı tüm yönleriyle inceliyor.