Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivas'a 90 kilometre uzaklıkta bulunan 10 bin nüfuslu Altınyayla ilçesinde yaklaşık 100 yıldır ilçe halkı içme suyu ihtiyacını karşılamakta zorlanıyordu. İlçenin 100 yıllık içme suyu sorununu çözen Altınyayla Belediye Başkanı Necmettin Mermer, "3 yıldır devam eden sondaj çalışmasıyla ilçe halkı kaliteli içme suyuna kavuştu" dedi.

Üç ilçeye yetebilecek

İlçedeki içme suyu sorunun çözmek için yaklaşık 3 yıldır fizibilite çalışmalarını sürdürdüklerini ve istenilen su kapasitesini bulabilmek için aralıksız çalışmalarına devam ettiklerini belirten Başkan Mermer, "İlçemiz göreve geldiğimizde ağır bir içme suyu sorunu yaşıyordu. Malum bölgemiz kurak bir bölge ve kaliteli içme suyu sorunu var. Kullanılabilir içme suyu konusunda su fakiri bir ülkeyiz. Önce yapılan çalışmalarda çeşitli kuyularda su çıktı ama asıl bizim istediğimiz kaynağımız buraydı. Bizim buradaki suyu çıkarmak için önceden yolumuz yoktu sondajı vuramadık ama geçen sene sondajı yaptık. Biz beklediğimiz umduğumuz suyu beklediğimiz kapasitede bulduk. İlçe halkımız yaklaşık 100 yıl bir su sorunu yaşamayacaktır. Altınyayla anormal büyümediği sürece bu su bizim gibi 3 ilçeye yetiyor. Biz bu sorunu çözmenin verdiği huzurla mutluyuz gururluyuz. İlçemize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.