Son dakika gelen bilgilere göre Sancaktepe'de yangın çıktı. Plastik fabrikası alev alev yanıyor. Alevlerin çok yüksek olduğu bilgisi de geçildi
Sancaktepe'de yangın! Plastik fabrikası alev alev
16.04.2018 - 14:39 | Son Güncelleme: 16.04.2018 - 14:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son dakika gelen bilgilere göre Sancaktepe'de yangın çıktı. Plastik fabrikası alev alev yanıyor. Alevlerin çok yüksek olduğu bilgisi de geçildi
Etiketler : Sancaktepe,
556243 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/556243.aspx
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