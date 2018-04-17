Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lise üçüncü sınıfta okuyan genç öğrenci, başvurusunun kabulüyle bu yıl akademide eğitime katılan tek Türk oldu. 35 ülkeden 325 öğrencinin katıldığı programda aldığı eğitimlerle kariyer hedefini netleştiren Turhan “İki yıldır başvuruları takip ediyordum. Programa dâhil olmak için 16-18 yaş aralığında olmam gerekiyordu. Bu yüzden 2 yıl boyunca bekledikten sonra başvurumu yaptım. Başvuru sürecinden sonra ‘Kesin kabul edilirim demiyordum’ ama kendime güveniyordum. Kabul mektubu gelince çok mutlu oldum” dedi. Kamp ortamının çok farklı olduğunu belirten Turhan “Değişik ülkelerden, kültürden gelen pek çok öğrenci bir aradaydık. Roket yapma aktivitesinde fizik dersi daha iyi olanlar öne çıktı, simülatörlerde ise daha cesur ve yürekli olanlar ön plandaydı. Benim ilgimi ise en çok havacılıkla ilgili aktiviteler çekti. İlerde pilot olmak istediğim için bu eğitim bana çok şey kattı. Pilotluğun ardından ise NASA’da görev almayı çok isterim” diye konuştu. Gençler eğitimde eski astronotlarla da bir araya geldi.