Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzurum’da oturan 10 yaşındaki Yunus Dızman’ın bacağına, birlikte oyun oynadığı arkadaşı tarafından tekme atıldı. İlerleyen zaman içinde bacağında ağrı hisseden küçük çocuk ailesi tarafından Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine götürüldü. Burada yapılan tetkiklerde çocuğun sağ bacağında kötü huylu kemik tümörü tespit edildi. Yunus’un bacağındaki tümörlü kemik, radyasyon onkolojide yapılan ışık tedavisiyle temizlendi, daha sonra plastik cerrahi ile ameliyat edildi. Operasyonu gerçekleştiren Dr. Kutsi Tuncer “Bu tümör, çocukluk çağında sık görülen ve erken tanı konulmaz ise hayati fonksiyonları etkileyebilir. Geç kalınsaydı metastaz denen diğer hayati organlara yayılımla hasta ölebilirdi veya en iyi ihtimalle bacağı kesilirdi” dedi. Hasta Dızman da “Bacağım kesilmekten kurtuldu, çok mutluyum. İyileştikten sonra koşacağım ve arkadaşlarımla top oynayacağım” ifadelerini kullandı.