Erzurum’da oturan 10 yaşındaki Yunus Dızman’ın bacağına, birlikte oyun oynadığı arkadaşı tarafından tekme atıldı. İlerleyen zaman içinde bacağında ağrı hisseden küçük çocuk ailesi tarafından Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine götürüldü. Burada yapılan tetkiklerde çocuğun sağ bacağında kötü huylu kemik tümörü tespit edildi. Yunus’un bacağındaki tümörlü kemik, radyasyon onkolojide yapılan ışık tedavisiyle temizlendi, daha sonra plastik cerrahi ile ameliyat edildi. Operasyonu gerçekleştiren Dr. Kutsi Tuncer “Bu tümör, çocukluk çağında sık görülen ve erken tanı konulmaz ise hayati fonksiyonları etkileyebilir. Geç kalınsaydı metastaz denen diğer hayati organlara yayılımla hasta ölebilirdi veya en iyi ihtimalle bacağı kesilirdi” dedi. Hasta Dızman da “Bacağım kesilmekten kurtuldu, çok mutluyum. İyileştikten sonra koşacağım ve arkadaşlarımla top oynayacağım” ifadelerini kullandı.
Yediği bir tekme hayatını kurtardı
17.04.2018 - 02:36 | Son Güncelleme: 17.04.2018 - 02:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Arkadaşının attığı tekme sonrası ağrılarla hastaneye kaldırılan çocuğun bacağında tümör tespit edildi. Erken teşhis sayesinde çocuğun bacağı kesilmeden tümör temizlendi.
Etiketler : erzurum,tümör,
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