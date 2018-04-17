Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdür Yardımcısı Ayhan Akduman (47) yönetimindeki 24 ER 404 plakalı özel otomobil, sabaha karşı 04.00 sıralarında Yomra'dan Trabzon'a gelirken Kaşüstü mevkiinde önünde seyir halinde bulunan otobüse arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan Akduman, kaldırıldığı Kaşüstü'ndeki Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Trabzon'da feci kaza: Emniyet Müdür Yardımcısı Ayhan Akduman hayatını kaybetti
17.04.2018 - 08:30 | Son Güncelleme: 17.04.2018 - 08:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzon Emniyet Müdür Yardımcısı Ayhan Akduman, sabaha karşı Trabzon'un Yomra ilçesi Kaşüstü mevkiinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
Etiketler : Ayhan Akduman,trabzon kaza,
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