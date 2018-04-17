Yazın sıcaklıklar nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürü İsmail Güneş, "Haziran, temmuz ve ağustos aylarında hava sıcaklığının mevsim normallerinin 1,5 ile 2 derece üzerinde seyretmesini öngörüyoruz. Önümüzdeki 3 aylık periyotta yağış mevsim normalleri civarında seyredecek, Güneydoğu bir miktar daha az yağış alacak" dedi
Yazın sıcaklıklar nasıl olacak?
17.04.2018 - 09:33 | Son Güncelleme: 17.04.2018 - 09:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Havaların bir soğuk bir sıcak seyretmesinden dolayı vatandaşın aklından 'yazın sıcaklıklar nasıl olacak?' sorusu gitmiyor. Peki yazın hava sıcak olacak mı? İşte merak edilenler
Yazın sıcaklıklar nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürü İsmail Güneş, "Haziran, temmuz ve ağustos aylarında hava sıcaklığının mevsim normallerinin 1,5 ile 2 derece üzerinde seyretmesini öngörüyoruz. Önümüzdeki 3 aylık periyotta yağış mevsim normalleri civarında seyredecek, Güneydoğu bir miktar daha az yağış alacak" dedi
Etiketler : sıcaklık,yazın hava nasıl olacak,
556361 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/556361.aspx
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