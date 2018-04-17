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Kocaeli'de tır ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
17.04.2018 - 10:26 | Son Güncelleme: 17.04.2018 - 10:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde TEM Otoyolu'nda Kocaeli Valisi Hüseyin Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy ve kaymakamların eşlerinin bulunduğu minibüs ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 8 de yaralandı. Kazada yaralanan Hülya Aksoy ile kaymakamların eşleri hastanelere kaldırıldı.
Etiketler : Kocaeli,Dilovası,TEM Otoyolu,Kocaeli,Hüseyin Hüseyin Aksoy,Hülya Aksoy,
556373 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/556373.aspx
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