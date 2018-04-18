Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DOMATES

Her şey domatesle güzel! Birçok faydası pişmiş haliyle ortaya çıkan domatesi neredeyse her yemekte kullanıyoruz. Hal böyle olunca hakkını da en çok yediğimiz meyvelerden biri oluyor tabi. Domates, çiçeğin tabanında yetişir ve ayrıca bitkinin tohumlarını da içerir.

MISIR

Deniz kenarında uzaktan uzaktan gelen süt mısırın kokusu, yavaş yavaş yaklaşması ve tuzlanıp sulu sulu yenmesi. Mısır da zeytin gibi tanımlama olarak nereye koyacağımızı anında bilemediğimiz besinlerden biri. Sebze mi, meyve mi? Söyleyelim, mısır o tatlı küçük sarı taneleriyle bir meyve.

SALATALIK

Yumuşak çekirdekleri ve sulu yapısıyla salataların ve kahvaltıların vazgeçilmezi olan salatalığı da yeşil rengiyle bir sebze olarak biliyor olabilirsiniz. Ama salatalık da zannedilenin aksine tamamen bir meyve.

BAMYA

Bamya 18 cm civarındaki uzunluğuna ulaşan bamya bitkisinin çekirdekli halidir. Etrafı kadifemsi bir kabukla kaplıdır ve bazı türlerinin sadece 1-2 cm olduğu bilinmektedir. Bamya bitkisi aslında bir meyve olsa da mutfakta yemeklerinin yapıldığı bir sebze olarak bilinir.

ZEYTİN

"Zeytin meyve midir, sebze mi?" sorusu ile karşılaştığımızda önce bir durur, birkaç saniye düşünür ve sonra cevaplarız. Belki doğru cevabı veririz ama kafamızda oluşturduğumuz bir meyve tanımlamasına zeytini de katmamız bize biraz farklı gelebilir. Akdeniz iklimi ile beslenen zeytinler, aslında zeytin ağacının birer meyvesidir. Zeytin çiçeğinin tohumlarından oluşurlar ve tohumluk olan küçük çekirdekler içerirler.

PATLICAN

Patlıcan bir sebze mi, yoksa bir meyve midir? Bir patlıcanı kesip yakından baktığımızda gördüğümüz, etine gömülmüş birkaç minik tohum aslında bize doğru cevabı vermek için bir kanıt niteliğindedir. Güzel rengiyle patlıcan bir meyvedir.