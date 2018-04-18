Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki Winstadt kasabası yakınlarında Reims Kanalı'nda yürüyüş yapan bir kişinin başsız ve kan içinde bir ceset gördüğü ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekipleri harekete geçti. İhbarı yapan kişi, çok korktuğunu belirtti.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, cansız manken ile karşılaştı.

Polis sözcüsü ise, etrafın karanlık olması nedeniyle cansız mankenin ilk bakışta 'yara almış bir kadın vücudu' olarak göründüğünü ifade ederek, olayla ilgili araştırma başlatıldığını bildirdi.