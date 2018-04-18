Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir’in Torbalı ilçesinde yanmış cesedi bulunan işadamı Murat Ö.’nün (46) eşi ve 2 oğlu tarafından bayıltıldıktan sonra, ormanlık alana götürülerek, lüks cipinde diri diri yakıldığı iddia edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan Murat Ö'nün eşi Öznur Ö., oğulları Hadi Ö. (24) ve Batuhan Ö. (19) jandarmada susma hakkını kullanırken, aileyle birlikte gözaltına alınan Coşkun G.’nin ise korkunç cinayeti itiraf ettiği ifade edildi.

Kumara ve gece hayatına düşkün olduğu belirlenen işadamının çok kıskanç olduğu, eşini dışarı çıkarmadığı ve şiddet uyguladığı öne sürüldü. Jandarmadaki ifadelerinin ardından Torbalı Adliyesi’ne getirilen 4 şahıs, Savcılıkta alınacak ifade sonrasında mahkemeye çıkartılacak.

ANNE VE ÇOCUKLARI SUSMA HAKKINI KULLANDI

Anne ve iki çocuk iddialara göre jandarmada ifade vermeyip susma hakkını kullandı.

SAYISAL'DAN İKİ KEZ İKRAMİYE ÇIKMIŞ

Ailenin, en küçük üyesi 9 yaşındaki Yiğit'in olanlardan haberinin olmadığı, amcası Cahit Ö.'ün evinde kaldığı öğrenildi. Öte yandan Murat Ö.'ün şu anda alzheimer hastası olan babasına Sayısal Loto'dan 10 yıl önce 500 bin, 5 yıl önce de 1 milyon lira büyük ikramiye çıktığı belirtildi.

ANNE VE OĞULLARI VAHŞİCE ÖLDÜRDÜ!

İddiaya göre, 14 Nisan akşamında anne ve oğulları, Murat Ö.'ün içeceğine uyutucu hap koydu. İçeceği içtikten sonra uyuya kalan babaya bir de iğne yaparak tamamen bayılması sağlandı. Murat Ö., halıya serilip arabaya konuldu. Daha sonra Ahmetli Köyü ile Zeytinköy arasında bulunan dağ yoluna götürüldü. Aracı tali yola bırakan aile Murat Ö.'yü de içine bırakarak ateşe verdi.