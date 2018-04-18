Bir televizyon kanalındaki ses  yarışmasıyla tanınan ve Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde eski erkek arkadaşının  silahlı saldırısında ağır yaralanan Mutlu Kaya, sahneye çıkma hayaliyle yaşama  bağlandı. 
Uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan ve hastaneden taburcu  olduktan sonra maddi imkansızlık dolayısıyla tedavisini sürdüremeyen Kaya,  azmiyle sağlığına kavuşacağına inanıyor.
 
Bazen tekerlekli sandalye aracılığıyla bazen de ailesinin desteğiyle  evde dolaşan zaman zaman ayağa kalkarak küçük adımlarla yürümeye çalışan Kaya,  konuşmakta büyük ilerleme kaydetti.
 
Bir gün sahnede şarkı söylemenin ve sevenleriyle buluşmanın hayalini  kuran Kaya, tam teşekküllü bir hastanede tedavi olmak istiyor.
 
Kaya, uzun bir aradan sonra  "İşte gidiyorum" şarkısının bir kısmını  da seslendirdi.
 
AA muhabirine açıklama yapan Kaya, başına kötü bir olay geldiğini, ilk  başta durumunu kabullenemediğini fakat zaman içerisinde kabullenmek zorunda  kaldığını söyledi.
 
Yaşadıklarından sonra kadına şiddete daha duyarlı hale geldiğini ifade  eden Kaya, neredeyse her gün gerçekleştirilen saldırılarda ya bir kadının  öldürüldüğünü ya da kendisi gibi engelli bırakıldığını dile getirdi.


 
"Hayallerim ne olacak ?"
 
Kadınlara yönelik şiddete karşı olduğunu aktaran Kaya, şöyle konuştu:
 
"Her gün bir kadının öldürüldüğünü, bıçaklandığını ya da kafasından  vurulduğunu televizyondan izliyorum. Onları her gördüğümde yeniden vurulmuş gibi  oluyorum. Adalet yerini bulsun. Kızlarımız ölmesin, hiçbir kızın umudu elinden  alınmasın. Ben mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim ayağa da kalkacağım. Bana  bunu yapan sadece 15 yıl ceza aldı, sadece 8-9 yıl yatıp çıkacak. Ya benim  hayallerim ne olacak?"
  
"Pes etmedim, daha da güçlendim"
 
Kaya,mücadelesini sürdüreceğini, pes etmediğini daha da güçlendiğini  anlatarak, hayallerinin peşinden gitmeye devam edeceğini dile getirdi.


 
Kaya, şöyle konuştu:
 
"Bu mesele burada kapanmadı. Tedavime devam edeceğim. Düzenli olarak  iyi bir yerde tedavi görmüyorum, olsa çok iyi olur ama ben evde mücadeleme devam  ediyorum. Evde 10 saate yakın spor yapıyorum. Ben sevdiklerimden dua istiyorum.  Beni merak edenler de var, beni sevenler de çok, inanıyorum ki bana dua edenler  de çok."
 
Yoğun bakımdan ilk çıktığında ne boynunu tutabildiğini ne de  konuşabildiğini ifade eden Mutlu Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"Sonra gün geçtikçe tamamıyla kendi mücadelemle birçok şey başardım.  Adım atıyorum, konuşuyorum, türkü söylemeye çalışıyorum. Birçok aktiviteyi  yapmaya çalışıyorum. Ben Türkiye'nin kızıyım, Türkiye'deki herkes beni çok  seviyor. Aylar da yıllar da geçse ben mücadeleme devam edeceğim ve o sahneye  çıkacağım."


 
"Bugüne kadar küçük yardımlar geldi"
 
Kendisine yardım konusunun konuşulmasından artık sıkıldığını belirten  Kaya, şunları kaydetti:
 
"Vurulduğum günden beri annem benim için mücadele veriyor. Bugüne  kadar küçük yardımlar geldi fakat benim hastalığım ağır bir hastalık. Öyle 2-3 ay  ile 3-5 kuruşla geçecek bir şey değil. Yoğun bakımdan çıktığımdan beri tam  teşekkülü bir hastanede tedavimi sürdürseydim daha iyi olurdum. Ben evde  mücadelemi sürdürüyorum."
 
Yaşadığı olayın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın  kendisini yalnız bırakmadığını ifade eden Kaya, "Bu olay başıma geldiği ilk  günden beri Cumhurbaşkanımız sağ olsun beni sürekli arayıp sordu.  Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum, onu görmeyi de çok istiyorum. " dedi.
 
"Sadece kızımın tedavi edilmesini istiyorum"
 
Anne Hanım Kaya da bir anne olarak çok zor bir süreç geçirdiğini  söyledi.
 
Kızına şifa vermesi için Allah'a daima dua ettiğini dile getiren Kaya,  "Evladım için çok mücadele ettim, ediyorum da. Hiç de utanmıyorum. İnsanlar ne  kadar yanlış anlasa da evladım için hala mücadele ediyorum. Kızımın iyi bir  hastanede tedavi görmesini isterim. Kimseden para istemiyorum sadece kızımın  tedavi edilmesini istiyorum." şeklinde konuştu.
 
Tedavisi yarım kaldı
 
Abla Dilek Kaya ise kardeşinin sadece 4 ay tedavi görebildiğini  aktararak, "Onun dışında hiçbir şekilde tedavi göremedi. Çünkü maddi imkanlarımız  buna elverişli değildi. Bu açıdan sıkıntı çektik."  ifadesini kullandı.
 
Mutlu'ya çok miktarda yardım yapıldığı yönünde bir algının olduğunu  fakat bir kaç hayırseverin yaptığı küçük yardımlar dışında kardeşinin tedavisini  yapabilecek desteğin kendilerine ulaşmadığını aktaran Kaya, konuşmasını şöyle  tamamladı:
 
"Doktorlar Mutlu'nun özel bir hastanede 6-7 ay tedavi görmesi  sonucunda koşabileceğini, tamamıyla eski haline dönmese bile kendi ihtiyaçlarının  tümünü karşılayabileceğini söylediler. Maddi imkanlardan dolayı bunu  sağlayamıyoruz. bu aşamada kesinlikle tedavi görmesi lazım. Fizik tedavinin bu  kadar pahalı bir şey olduğunu bilmiyorduk. Mutlu'nun tam teşekküllü bir hastanede  tedavi görmesini istiyoruz. Başka bir dileğimiz ve isteğimiz kesinlikle yoktur.  Bugüne kadar kimseden para istemedik, istemiyoruz."