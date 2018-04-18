Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, İzmit ilçesi Yeşilova Mahallesi Aykar Sokak’ta meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, MHP eski İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Serpil Ertekin, 5 yıllık dini nikahlı eşi Duran G. ile henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Tartışma sonrasında tabancısını çıkartan Duran G., Serpil Ertekin’e oğlunun gözü önünde defalarca ateş etti. İki kurşunun isabet ettiği Ertekin oğlunun gözleri önünde yere yığılarak hayatını kaybetti. Duran G. ise olay yerinden kaçtıktan sonra polis ekipleri tarafından kısa süre sonra yakalandı. Olay yeri incelemelerinin ardından Serpil Ertekin’in cesedi, otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesine götürüldü.

Otopsi incelemesinin ardından Ertekin'in cenazesi, babasının köyü olan İzmit ilçesine bağlı Zeytinburnu Mahallesi’ne getirildi. Evinde alınan helalliğin ardından cami avlusuna getirilen tabuta sarılan oğlu, gözleri önünde öldürülen annesi için gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından sevdiklerinin gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlanan Serpil Ertekin, Zeytinburnu Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verildi.

YAKINLARI TEPKİ GÖSTERDİ

Yaşanan olaya tepki gösteren Serpil Ertekin’in yakınları, Duran G.’nin psikolojik sorunlarının olduğunu, daha önce de Serpil Ertekin’e şiddet uyguladığını iddia etti. Ertekin’in yaşanan olaylar sonucunda Duran G.’den kurtulmak istediğini ifade eden, Duran G.’nin daha önceden farklı suçlardan tutuklama kararının olduğunu iddia etti.

“KONUŞTUĞUMUZDA SESİ GAYET NORMAL GELİYORDU”

Kızının öldürülmesinden dolayı büyük üzüntü duyduklarını söyleyen Serpil Ertekin’in babası Ali Ertekin, “Aralarında bir tartışma olmuş herhalde tahmin ettiğimiz kadarı ile. Yarım saat önce konuşmuştum kendisiyle. Anneleri birkaç sene önce ölmüştü zaten. Görüşüyorduk öyle. Konuştuğumuzda sesi gayet normal geliyordu. Bir şeyler anlattı, ‘Öyle oldu, böyle oldu’ diye. Telefonun hoparlörünü de açtık konuştuk. Hiçbir problemi yoktu” dedi.