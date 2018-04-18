Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir düğün evinin balkonunda vatandaşların düğün sahibine çeşitli eşyalar verdiği görülüyor.Yaklaşık 20 kişinin bulunduğu ahşap balkon, ağırlığa dayanamayarak yıkılınca vatandaşların çığlık sesleri dikkat çekiyor.Olayda kaç kişinin yaralandığı bilinmiyor.
Vatandaşların ağırlığına dayanamayan ahşap balkon çöktü
18.04.2018 - 21:23 | Son Güncelleme: 18.04.2018 - 21:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş'ta bir düğün evinin ahşap balkonu, üzerinde bulunan yaklaşık 20 kişinin ağırlığına dayanamayarak çöktü.
Etiketler : Kahramanmaraş,yaşam haberleri,
556607 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/556607.aspx
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