Kars İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terörle mücadele kapsamında Kağızman'ın Çemçe kırsalında operasyon düzenlendi. Bölgede yürütülen operasyonlar kapsamında; 2 farklı noktada toprağa gömülü basma düzenekli şekilde tuzaklanmış, içeriğinde amonyum nitrat, C4, mazot, TNT karışımı 10 kilo patlayıcı madde, 8 adet büyük pil, 1 metre kablo olan 2 adet EYP düzeneği ele geçirildi. Bölge de güvenlik önlemleri alan jandarma ele geçirilen 2 adet EYP düzeneği yerinde imha etti.
Kars’ta yola tuzaklanan EYP düzeneği imha edildi
18.04.2018 - 21:36 | Son Güncelleme: 18.04.2018 - 21:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kars'ın Kağızman ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca toprağa gömülü tuzaklanan 2 el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği jandarma ekiplerince patlatılarak imha edildi.
Etiketler : Kars,EYP,
556610 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/556610.aspx
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