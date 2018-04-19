Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay Bafra ilçesi Kızılırmak Nehri sedde yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir kişi polis ekiplerine nehrin sazlık bir bölümünde mahsur kalan iki kişinin sesini duyduğu ve yardım çığlıkları attığı gerekçesiyle ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda polis İtfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı arama çalışması sonucunda herhangi bir ses ve kişi bulunamadı.

KARAKOLA ALINDI

Irmağın sazlık bölümünde ses duyduğunu iddia eden ihbarcı polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola alındı. İhbarcının verdiği ilk ifadeye göre ise ırmağın sazlık bölümünde imdat çığlıkları duyduğu gerekçesiyle polis ekiplerini arayıp yardım istediklerini belirtti. Olayla ilgili arama çalışması sürüyor.

16 MARTTA 2 KİŞİ ÖLDÜ

16 mart gece yarısı Samsun’un Bafra ilçesinde Çetinkaya Köprüsü’nden Kızılırmak Nehri’ne atlayan Osman Ertekin (19) ile Belgin Ş. (15) dakikalarca kurtarılmayı beklemiş Akıntıya kapılan 2 kişi çığlıklar içinde gözden kaybolmuştu. Arama çalışmaları sırasında Osman Ertekin ve Belgin Ş.'nin cansız bedeni bulunmuştu. 15 yaşındaki kız çocuğu Belgin Ş. ile evli ve bir çocuk babası olan Osman Ertekin’in sevgili oldukları iddia edilmişti.