Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ÖSO tarafından Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nın ardından askerler, teröristlerin bölgeye döşedikleri mayınları temizlerken bir mayının patlaması sonucu 31 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu şehit düştü. Şehit Taner Çobanoğlunun acı haberi Bursa'nın Osmangazi ilçesi Maksem Mahallesi’nde yaşayan babası Cüneyt, annesi Sevim Çobanoğlu'na ve Kayseri'de yaşayan eşi Yasemin Çobanoğlu’na verildi. Şehidin 5 kardeşten ikincisi olduğu ve 6 ay önce evlendiği öğrenildi.Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin cenazesi namazının, cuma günü ikindi namazını müteakiben Bursa Mihraplı Camisi’nde kılınacağı ve ardından Hamitler Şehitliğine defnedileceği öğrenildi. Öte yandan şehitten geriye kalan Afrin’de çektiği fotoğraflar ise yürekleri dağladı.