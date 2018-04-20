Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk-İslam Ülküsü'nün mimarlarından büyük mütefekkir, merhum yazarımız Seyyid Ahmet Arvasi, vefatının 30. yılında çeşitli etkinliklerle yâd ediliyor. Talebeleri Arvasi'nin beş yıl boyunca hocalık yaptığı Balıkesir'de vefa örneği sergiledi. AK Parti, MHP, Türk Ocakları ve gazetemizin öncülüğünde bir parka ve caddeye Seyyid Ahmet Arvasi'nin isminin verilmesi kararlaştırıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Altıeylül Belediyesi, AK Parti İl Başkanlığı, MHP İl Başkanlığı ve Türk Ocakları destekledi; Altıeylül Belediyesi Meclisi, Necatibey Eğitim Fakültesi arkasında bulunan parkın adının "Seyyid Ahmet Arvasi Parkı" olmasına karar verdi.

ADINA YAKIŞACAK

Kararı değerlendiren Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, "Belediye olarak şehrimize katkıda bulunmuş Türk büyüklerinin, bu milletin önde gelen insanlarının isimlerini yaşatmak için gayret sarf ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisinin Seyyid Ahmet Arvasi ile ilgili talebi vardı. Arvasi, 5 yıl Balıkesir’de yaşadı. Ömrünü Müslüman Türk dünyasının iyiliğine adadı. Bu değerin adını yaşatma adına, Necatibey Eğitim Fakültesinin arkasında 2 bin 500 metrekarelik alana Seyyid Ahmet Arvasi Parkı kurulmasını kararlaştırdık. Kısa sürede bölgeyi onun adına yakışır bir park hâline getireceğiz" dedi.

BÜYÜK DAVA ADAMI

Türk Ocakları Balıkesir Başkanı Tahir Korucuoğulları da "Seyyid Ahmet Arvasi Hoca, Necatibey Öğretmen Okulu ve Necati Eğitim Enstitüsünde öğretmenlik yaptı. Ben lise yıllarında rahleitedrisinden geçtim. Balıkesir’de çok öğrencisi var. Marksizme, komünizme ve ateizme karşı, vatanını, milletini, dinini ve devletini seven, savunan bir neslin yetişmesinde büyük emeği geçti. Türkiye Gazetesi Balıkesir Temsilciliği, Türk Ocakları Balıkesir Şubesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesiyle birlikte, 21 Nisan'da bir panelle Arvasi Hoca'yı yâd edeceğiz. Panelden önce Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ile istişare ederek Ahmet Arvasi isminin bir yere verilmesi konusunda hemfikir olduk. Büyük dava ve fikir adamı merhum hocamızın adının ilimizde bir caddede, bir parkta yaşatılmasını çok önemsiyoruz. Bu süreçlerin yürütülmesinde katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

ÜZERİMİZDE EMEĞİ VAR

MHP Balıkesir İl Başkanı Suat Par da bu karara öncülük etmekten gurur duyduğunu söyledi. Par "Seyyid Ahmet Arvasi Hocamızın biz Ülkücülerin üzerinde çok ciddi emekleri var. Türk İslam Ülküsü kitabı bize rehber oluşturmuştur" dedi.

Gazetemiz Balıkesir Temsilcisi İbrahim Bilgin ise şu açıklamada bulundu: Ahmet Arvasi bir dava ve gönül adamı. Uzun yıllar gazetemizde yazarlık yapmış çok değerli bir şahsiyet. Evladı resul bir aileye mensup. Ülkemizde fikir adamı olarak sevilen ve kitapları okunan bir isim. Hoca Balıkesir’de yüzlerce talebe yetiştirdi ve bunu fazlasıyla hak ediyor. İnşallah isminin verileceği cadde ve parkın açılışını resmî prosedür bittiğinde hep birlikte yaparız.

Seyyid Ahmet Arvasi Hoca, yarın belediye başkanları, siyasi parti liderlerinin temsilcileri, gazetemiz yöneticileri, akademisyenler ve talebelerinin katılımıyla Salih Tozan Kültür Merkezinde bir panelle yâd edilecek.