Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 2. Bölge Müdürü Dr. Latif Gültekin, hem geçen yılın sıcaklık ve yağış değerlendirmesini yaptı, hem de mayıs ve haziran aylarında Türkiye genelindeki hava durumu tahminlerini açıkladı. Bu yıl kış mevsiminin bahar tadında geçmesi sebebiyle yaz aylarında yüksek sıcaklıklarla karşılaşacağımız düşünülse de mayıs ve haziran aylarında Karadeniz, Ege ve Marmara bölgelerinde hava sıcaklığı mevsim normalleri ve altında seyredecek. Hava sıcaklığının, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu’nun güneyi, İç Anadolu ve Göller Yöresi bölgelerinin ise mevsim normallerinin yer yer üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

3 GÜN ÖNCE İSE FARKLI BİR AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Ancak daha 3 gün önce Meteoroloji Genel Müdürü İsmail Güneş ise yaptığı açıklamada "Haziran, temmuz ve ağustos aylarında hava sıcaklığının mevsim normallerinin 1,5 ile 2 derece üzerinde seyretmesini öngörüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

“YER YER SICAK BİR YAZ”

İçinde bulunduğumuz nisan ayında, Ege Bölgesi’ndeki hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde ise üzerinde olduğunu vurgulayan Gültekin, “Sıcaklık Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu’da da mevsim normalleri üzerinde seyrediyor. Mayıs ve haziran aylarında Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu’nun güneyi, İç Anadolu ve Göller Yöresi’nde mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklık tahmin ediliyor. Ege Bölgesi, Karadeniz Bölgesi ve Marmara bölgelerinde ise mayıs ve haziran aylarında sıcaklığın mevsim normallerinde ve yer yer daha altında seyredeceği tahmin ediliyor. Bu yıl kışı sıcak geçirdik, yazın ise belli bölümlerde yer yer sıcak bir yaz geçireceğimizi görüyoruz” dedi.

“YAĞIŞLAR MEVSİM NORMALLERİNİN YÜZDE 5 ALTINDA”

2017 yılının Türkiye genelinde tüm zamanların sıcaklık rekorlarına sahne olduğunu, özellikle yaz aylarının sıcak geçtiğini kaydeden Gültekin, “2017’de yağışlar, mevsim normallerinin yüzde 12 altında seyretti. 2018’in ilk aylarında yağış eksikliği devam etse de 2017’ye göre yağış daha fazla. 2018’in ilk aylarında yağışlar, mevsim normallerinin yüzde 5 altında seyrediyor. 2018 yılının ilk üç ayı sıcaklık bakımından yüksekte seyrediyor. Şu anda sıcaklık, mevsim normallerinin 4 derece üzerinde görülüyor” ifadelerini kullandı.

İlk üç ayın yağış değerlendirmesini de yapan Gültekin, “Batı kesimlerinde yağışların mevsim normallerinin az da olsa altında seyrettiğini görüyoruz. Nisan ayında Doğu Anadolu Bölgesi’nin güney kesimleri ile Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde mevsim normallerinin daha da altında yağışların olduğunu görüyoruz. Mayıs ayında Doğu Anadolu Bölgesi’nin güney kesimleri ile Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde yağışlar mevsim normallerinin altında seyredecek, batıda ise mevsim normallerinde yağış görülüyor. Haziran ayında özellikle yurdumuzun kuzey kesimlerinde yağışlar mevsim normallerinin altında seyrederken, güneyde ve batıda mevsim normallerinde yağışlar bekleniyor” diye konuştu.

BU HAFTA SONU SERİN GEÇECEK

Bugün Ege Bölgesi’nde yağışsız ve serin havanın hakim olacağını, sıcaklıkların düşeceğini dile getiren Gültekin, bu hafta yurt genelinde yer yer sağanak yağış olacağını, sıcaklık düşüşlerinin yarın da devam edeceğini, pazartesi gününden itibaren ise sıcaklıkların artacağını söyledi.