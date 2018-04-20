Kayak sezonunun sona erdiği Uludağ'da bugün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı çalışanları sevindirdi. Her yer beyaza bürünürken, vatandaşlar karın tadını çıkartıp, o anları kayıt altına aldı. Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre hava sıcaklığı bugün 3 derece olarak ölçülürken, 21 Nisan Cumartesi günü en düşük sıfırın altında 2 derece olacağı belirtildi. Yağan kar yağışının kış uykusundan uyanan ayılar üzerinde nasıl bir etki yapacağı merak konusu oldu.
Uludağ’a nisan karı
20.04.2018 - 16:33 | Son Güncelleme: 20.04.2018 - 16:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye'nin en önemli Kış ve doğa turizmi merkezlerinden Uludağ'da nisan ayında kar sürprizi yaşandı.
Etiketler : uludağ,kar,yağış,
556934 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/556934.aspx
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