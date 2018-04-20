Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayak sezonunun sona erdiği Uludağ'da bugün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı çalışanları sevindirdi. Her yer beyaza bürünürken, vatandaşlar karın tadını çıkartıp, o anları kayıt altına aldı. Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre hava sıcaklığı bugün 3 derece olarak ölçülürken, 21 Nisan Cumartesi günü en düşük sıfırın altında 2 derece olacağı belirtildi. Yağan kar yağışının kış uykusundan uyanan ayılar üzerinde nasıl bir etki yapacağı merak konusu oldu.