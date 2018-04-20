Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre,  Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen otomobilin sürücüsü S.B'nin  davranışlarından şüphelenen gümrük muhafaza ekipleri aracı x-ray cihazına sevk  etti.

Görevliler, inceleme sırasında otomobilin motor silindir kapağının  üzerindeki plastik muhafazanın hareket ettiğini belirledi.

Söz konusu kapağı açan görevliler, motor kısmı küçültülerek  oluşturulan özel bir bölmede ayakları bağlanmış iki danayla karşılaştı.

Maruz kaldıkları sıcaklık nedeniyle zor nefes aldıkları fark edilen  hayvanlara müdahale edilmesi için Posof Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü  yetkililerine bilgi verildi.

Posof Cumhuriyet Savcılığının talimatı üzerine otomobile el  konulurken, şoför hakkında suç duyurusunda bulunuldu.