Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK, Afrin ilçe merkezinde teröristlerin okulları bile eylemlerine alet ettiğini belirtti. METİ timlerince Afrin ilçe merkezindeki okul binasında yapılan aramada el yapılı patlayıcı yapımında ve telsizlerde kullanılan 19 bin adet pil bulunduğunu açıklandı.