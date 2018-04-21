Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçeye bağlı Tepeköy Çerkezler Mahallesi’nde yaklaşık 40 yıldır arıcılık ile uğraşan evli ve 3 çocuk babası 55 yaşındaki Hicabi Işık, kışın arıların üşümemesi için peteğin içerisine bölgü tahtasından koydu. Havaların ısınmasıyla arılarını kontrol etmek için oğluyla birlikte petekleri açan Işık, koyduğu tahtalardan birinde ‘Allah’ lafzına benzer mumla örülmüş bir desen ile karşılaştı. Daha önceden de bir arkadaşının arısında buna benzer durumla karşılaştığını aktaran Hicabi Işık, Allah lafzını çerçeveletip saklamayı düşündüğünü söyledi. Işık, “Bunu kışın arıyı sıcak tutsun diye yan tarafına bölgü tahtası koymuştuk. Oğlumla beraber bakarken oğlum bana, ‘Arıda Allah lafzı var’ dedi. Ben de bakınca gerçekten olduğunu gördüm. Bunu evde çerçeveletip saklamayı düşünüyorum. 2004 yılında Kayseri’de bir arkadaşımın arısına bakarken, oradaki arıda çerçevenin üzerine arıların Allah lafzını işlediğini gördüm. Bir de bu arıların yaptığını gördüm” dedi.

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Hicabi Işık’ın oğlu Tarkan ise, olay karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediklerini belirterek, ilk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını söyledi. Bölgü tahtasını saklayacaklarını ve kimseye vermeyeceklerini ifade eden Işık, “Arının gözü yok derler ama arı çıktığı peteğe hiç karıştırmadan geri geliyor. Bunu görünce çok şaşırdık” dedi.

ŞANLIURFA'DA DA BENZER DURUM

Ceylanpınar ilçesine bağlı Göçer mahallesinde bir koç postunun üzerinde yazan Allah yazısı şaşkına çeviriyor. Koç doğduğunda üzerinde ilk Allah yazısını fark ettikleri zaman şaşkınlıklarını gizleyemediklerini ifade eden Göçer Mahallesi Muhtarı Şakir Kılıç, "Koçun üzerindeki Allah yazısını fark ettim. Görünce çok şaşırdım." dedi.

Koçu sağır ve dilsiz olan oğlu Ahmet’e hediye ettiğini belirten Kılıç, "Oğlum Ahmet, koça çok iyi bakıyor. Bu koç yaşadığı sürece Allah'ın isimini sürekli bize hatırlatıyor. Eğer bir gün koç telef olursa onun derisini yüzüp evin duvarına asarız" diye konuştu.