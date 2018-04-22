Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, 3 gün önce merkez Harput Caddesi’ndeki minibüs duraklarında meydana geldi. İddiaya göre, 3 kadın kendilerini rahatsız ettiklerini ileri sürdüğü bir kişi ile tartışmaya başladı. Ardından kadınlar adama, sopa ve şemsiye ile saldırdı. Şahıs kadınların elinden kurtulup kaçtı, kadınlar ise kovaladı. Bu sırada çevredeki vatandaşlar araya girerek adamı kurtardı. Yaşanan o anlar ise, bir kişi tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.