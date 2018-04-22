Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbaratı çalışma sonucu, Filyos beldesinde ikamet eden F.M. isimli şahsın evinde altın sikke olabileceği ihbarı üzerine, şahsın evinde yapılan aramada 47 adet sikke görünümünde, oksitlenmiş altın, bakır ya da gümüş olup-olmadığı tespit edilemeyen parçalar bulundu. Gözaltına alınan F.M. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.