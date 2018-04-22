Trabzon'un Yomra ilçesi Üçpınar Yaylası'nda bir aracın uçuruma yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Üçpınar Yaylası'na gezmeye gidenleri taşıyan bir araç yayla yolundan dönüşte dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu uçuruma yuvarlandı. Araçta bulunan 7 kişiden 5'si çevredeki vatandaşlar tarafından yaralı olarak kurtarılarak Kaşüstü'ndeki Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, ayaklarında kırıklar olduğu belirtilen 2 yaralıyı kurtarmak için AFAD ve UMKE ekiplerinin çalışma başlattığı kaydedildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
Trabzon'da yayla dönüşü kaza: 7 yaralı
22.04.2018 - 23:23 | Son Güncelleme: 22.04.2018 - 23:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzon'un Yomra ilçesi Üçpınar Yaylası'nda bir aracın uçuruma yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.
Etiketler : Trabzon,yaşam haberleri,
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