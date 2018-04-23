Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Eskiden çabuk bozulmasın, rahat hareket etsin diye gelinlere mutlaka topuz yapılırdı. Değişen, çeşit çeşit topuz... Şimdi ise gelin saçlarının daha özgür olduğunu görüyoruz. Saç artistlerinden Mustafa Özsever, topuzun yine sıkça kullanıldığını, ancak daha dağınık, daha rahat topuzlar yapıldığını, saç aralarına yerleştirilen aksesuarların ise yılın trendi olduğunu ifade ediyor. Özsever’in verdiği bilgiye göre, bu yıl topuzların arasına atılan gevşek örgüler, aralarda ışıltı ve aksesuarlar trend olacak. Yarım toplanmış örgülü saçların da çokça kullanılacağı bu sezonda, saçlarını açık bırakmak, tek tarafa almak da yine seçenekler arasında olacak. Saçlar böyle olacaksa, siz nasıl farklı olacaksınız? Bunun cevabı ayrıntılarda gizli. Gelinliğe uygun saç modeli seçmek, cildinizin tonuna göre makyaj ve gelinliğe uygun aksesuarlar çok önemli. İlkbahar gelini olacaksanız, saçlarınızda pastel mavi, lila ve yeşil gibi renkleri kullanabilirsiniz.