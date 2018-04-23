Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Bunun için 1 orta boy kırmızıturp, 3 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı, 1 yemek kaşığı da hakiki bala ihtiyacımız var.

Kırmızıturpu iyice yıkayın ve kabuklarını soyun. Rendelediğinizde sulanan turpu temiz tülbent yardımıyla sıkarak suyunu çıkarın ve bu suyu ayrı bir kaba alın. İçine Hindistan cevizi yağını ve balı ekleyip iyice karıştırın. Bu karışımı temiz bir kaba aktarıp buzdolabında en az 10 dakika bekletin. Rujunuz hazırdır. Hazırladığınız ev yapımı rujlarınızı buzdolabında ya da nemsiz bir ortamda saklayabilirsiniz. Ancak bunların kullanım süresi 1 aydır. Bu sürede tüketemeyeceğinizi düşünüyorsanız, kullanım sürenize göre miktarları aynı oranda azaltarak hazırlayabilirsiniz.