Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uykusuzluk kronik bir hâl almışsa sağlık yardımı alabilirsiniz ama dönemsel probleminiz varsa, limon gibi müthiş bir önerim olacak. Bütün limonu alın, dörde bölün, içine de kaya tuzu koyun. İşte sadece bu kadar. Peki bu ne işe yarar? “Aslında bütün uyku süresinin güzel geçmesine” diye cevaplayabiliriz bu soruyu. Bakın limon neler yapıyor!..

¥ Komodin üzerindeki limon sizi sakinleştirir. Araştırmalar narenciye kokusunun beyni rahatlattığını gösteriyor.

¥ Odaklanma zorluğunu ortadan kaldırır. “Uykuda ne odaklanması?” diyebilirsiniz. İyi odaklanmak, iyi uyumak demek.

¥ Daha iyi nefes alırsınız. Komodindeki limon kokusu buna yardımcı olacak.

¥ Böcekleri uzaklaştırır. Sivrisinek ve böceklerin en sevmediği şey limon. Limon olan odaya bile yaklaşmazlar.

¥ Uyku mahmurluğunu azaltır.

¥ Hava kalitesini artırır, odaya güzel koku verir, havayı temizleyip arındırır.