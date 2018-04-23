Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Çalışan kadın sayısı arttıkça mutfakta pratik olmak daha fazla önem kazandı. Akşam işten gelince yemek hazırlamak büyük işkence. En iyisi bir gün önceden hazırlamak. Fakat bir gün önce de işten gelindiği için bu imkânsızlıklar zinciri uzayıp gider. Tek çare hafta sonu zeytinyağlılar başta olmak üzere birkaç çeşit yemek yapmak. Böyle yaşayanlar bilir, hafta sonu pişirmek de çoğu zaman işe yaramaz. En iyisi derin donduruculardaki hazırlık. Tabii bir de gıda sektörünün çalışan kadınlara sunduğu büyük kolaylıklar var. Onlardan yararlanmakta çok da mahzur yok. Hele de hamburger ve benzeri fast food yiyeceklerle karşılaştırdığımızda... İşte size diyetisyenlerin danışmanlığında hazırladığımız acil durum listesi:



Dondurulmuş yiyecekler

Günümüzde hazır teknolojiyi hemen kullanan bizler, yiyecekteki gelişmeleri çok da hızlı takip edemiyoruz. Alışkanlıklarımızdan vazgeçmiyor, geleneksel davranıyoruz mutfakta. Hâlbuki dondurulmuş sebzeleri diyetisyenler de onaylıyor, tavsiye ediyor. Yıkanmış, doğranmış ve şoklama usulüyle dondurulmuş bezelye, teze fasulye, bamya, ıspanak... Hatta hazır doğranmış soğan, havuç, garnitür de var. Bunlardan dondurucunuzda bulundurabilirsiniz.

En hızlı besin tavuk

Evet, nasıl üretildiği sağlıklı olup olmadığı en çok tartışılan besinlerden biri tavuk. Üreticiler ‘endişe etmeden tüketin’ dese de soru işareti çok fazla. Siz güvendiğiniz bir yerden alacağınız tavuğu hızla pişirebilirsiniz. Hazırlayacağınız bir sosla teflon tavada sağlıklı bir pişirme yapabilirsiniz. Bu sayede “Yemek yok, bir pizza söylesek mi?” deyip kilolara yelken açmaktan kurtulmuş olabilirsiniz. Soslu tavuk, şinitzel gibi seçenekler de yanında salatayla misafire dahi çok iyi bir alternatif olabilir.

Ya misafir geldiyse

Bizler misafire genellikle börek, kek, poğaça ikram etmeyi severiz. Misafir ‘çat kapı’ geldiyse dondurulmuş ürünler yine kurtarıcı. Mutfağınızda mutlaka dondurulmuş satılan böreklerden bulundurun, çay demleninceye kadar hazır hâle getirebilirsiniz. Dondurucuda bir de kek olsa keşke!.. Bir gün kek yapıyorsunuz diyelim. İlki pişerken ikinciyi de çırpın, pişirip dondurucuda saklayın. Fakat keki en az ikiye keserek buzluğa koyarsanız, kişi sayısına göre hareket etmeniz daha kolay olur.