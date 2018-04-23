Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buzların Efe’si: İzmirli 13 yaşındaki Efe Cetiz, buz pateninde uluslararası şampiyonlukları bulunan başarılı bir sporcu. Her günü pistte antrenman yapan Cetiz, azmi ve bu branştaki yeteneğiyle dikkati çekiyor. ‘Dünya Basic Novice A Boys’ kategorisinde aldığı 23.03’lük teknik puanla minik erkeklerde adını dünya rekorları listesine yazdıran sporcu “Buzların Efesi” olarak anılıyor. Hayallerinden bahseden Efe şunları söylüyor: Buz pateni bana kendimi iyi hissettiriyor. Aldığım madalyalar sebebiyle bana altın çocuk da diyorlar. Yaşım küçük olduğu için henüz bütün şampiyonalara katılamıyorum ama büyüyünce önce gençlik olimpiyatlarına sonra da olimpiyatlara gitmek istiyorum. Türkiye’yi temsil etmek çok önemli. Ülkemin bayrağını dalgalandırmaya ve hep birinci olmaya çalışacağım.

Hedefi keman virtüözü olmak: Mersin’de Isabelle Özdemir’in öğrencisi olarak konservatuvar eğitimi alan 12 yaşındaki İdil Olğar henüz 6 yaşında başladığı kemana, büyük bir aşkla sarılmaya devam ediyor. Olğar, Çekya’nın Prag şehrinde düzenlenen “PhDr Josef Micka Uluslararası Keman Yarışmasında” da ikinci oldu. İdil “Türkiye’yi temsil eden ünlü bir keman virtüözü olmak istiyorum” dedi.

Filmden etkilendi madalyaları kaptı: Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki Muhammed Emin Battal da izlediği bir aksiyon filminden etkilenerek, 3 yıl önce annesinin izniyle kick boks kursuna kayıt yaptırdı. Hayranı olduğu ABD’li efsane boksör Muhammed Ali ve ABD’li eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson’ın maçlarının görüntülerini izleyen Battal, kimi zaman spor salonunda kimi zaman da evde yaptığı antrenmanlarla kendini geliştirdi. Battal, ilk başarısını 2016’da Çorum’da düzenlenen Okullar Kick Boks Türkiye Birinciliği için Diyarbakır’da gerçekleştirilen elemelerde küçüklerde il birincisi seçilmesiyle elde etti. Çorum’da düzenlenen şampiyonada Türkiye 3’üncüsü olan Battal, 2017’de Antalya’da düzenlenen 2. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası’nda birincil oldu.

İsviçreli ama millî: Annesi Türk, babası İsviçreli Kai Notteboom da 3 yaşında başladığı golfte Türk bayrağını dalgalandırmak istiyor. Türkiye’yi çok sevdiğini anlatan Notteboom “Bütün antrenmanlarımı burada yapıyorum. Gelecekte turnuvalarda Türkiye’yi temsil etmeyi amaçlıyorum” diye konuştu.

Dâhi piyanist: İzmirli bir başka altın çocuk Kaan Turan da “absolut” yani mükemmel kulak adı verilen kabiliyeti sayesinde her sesin notasını çıkarabildiği için “dâhi piyanist” olarak anılıyor. Son katıldığı İtalya’daki Uluslararası Tadini Müzik Yarışması’nda elde ettiği derecenin ardından popülaritesi artan Turan, 6 yaşında tanıştığı piyano ile en çok Sergey Rahmaninov ve Frederic Chopin’in eserlerini çalıyor. Müziği ve alkışı çok sevdiğini anlatan Kaan, duygularını şöyle dile getiriyor: Türkiye’yi her zaman temsil etmek istiyorum.

Gitarın genç yıldızı: 14 yaşındaki gitarist Aylin Çelik, genç yaşına önemli başarıları sığdırmaya devam ediyor. Genç kız, yurt genelindeki konserlerde solist olarak sahne alarak bu alandaki tecrübesini de geliştiriyor. Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın tam zamanlı öğrencisi olan Çelik, Romanya'da düzenlenen 21. Uluslararası Eduard Pamfil Klasik Gitar Yarışması'nda birinci oldu.