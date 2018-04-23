Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini telefonda polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran bir çetenin üyelerini takibe aldı.

Ekipler, merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Y'nin zanlılar tarafından kandırılarak evindeki ziynet eşyalarının alınmaya çalışıldığını belirledi.

Bunun üzerine adrese giderek güvenlik önlemi alan ekipler, zanlı Yunus G'yi kadının poşete doldurduğu 50 bin lira değerindeki ziynet eşyasını alıp ayrılacağı sırada yakaladı.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelinin cep telefonu da incelemeye alındı.

Yapılan incelemede şüpheli Yunus G'nin Kemal G. (40) ve henüz ismi tespit edilemeyen "Çavuş" lakaplı çete üyeleriyle aralarında geçen sesli mesaj görüşmelerine ulaşıldı.

Bunun üzerine ekipler, şüpheli Kemal G'yi de gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Polis ekipleri, "Çavuş" lakaplı zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

TALİMAT VE ANLAŞMALAR SESLİ MESAJDA

Öte yandan, ele geçirilen sesli mesajın deşifresini yapan ekipler, zanlıların nasıl dolandırıcılık yaptıklarını da ortaya çıkardı.

"Çavuş" lakaplı çete üyesi, şüpheli Yunus G'ye ilettiği sesli mesajda, kendisine telefon numarası gönderdiğini belirtip karşıdaki kişiyle iletişime geçmesini istiyor.

Daha sonra Yunus G'ye isminin Kemal olduğunu söyleyen bir kişiden sesli mesaj geliyor. Bu mesajda şüpheli Yunus G'ye şunları aktarıyor:

"Kardeşim, 'Çavuş' seninle gerekeni konuşmuştur. Ben üç yıldır onun ağabeyi Mehmet ile çalışıyorum. O içeride (cezaevinde) şu an. Biz burada birçok iş yaptık. Benim adamımı polisler yakaladı. Şimdi o içeride. Haberlerde çıktı. Bunu belki duymuşsundur. Ben senin adını çok duydum. 'Çavuş', senin cezaevinden çıktığını ve benimle buluşmanı istedi. Ben yüzde 10 komisyonla değil, yüzde 25 komisyonla çalışıyorum. Eğer tamam dersen adamlar yarın Adana'ya yönelip çalışmaya başlayacak. Eğer gelirim dersen yarın Adana'da buluşalım. Sen de içeriden çıkmışsın, durumları biliyorsun. Adamım benim kadar kazandığı halde onun için 12 bin lira avukat parası verdim. Sen tamam dersen kimseyle muhatap etmem. Yüzde 12,5 senin, yüzde 12,5 benim. Ne alırsak yarı yarıya. Kesinlikle risk yok. Bana iki gündür iş verdiler. Eve gir dediler girmedim. Niye? Kamera olduğu için girmedim. Seni de göndermem. Kameralı yerde işi alamadığın zaman isterse 1 trilyon olsun sana kimse bir şey diyemez. Sana bir şey derlerse ağabeyi arayın dersin sonra da telefonu kapatırsın. Risk almadan yapacağız. Risk yok. Bu saatten sonra cezaevinde yatılmaz. Tamam dersen sabah erkenden Adana'da buluşalım. Çavuşu aradım, onun da haberi var."

"GÖRÜŞMELERİ TELEFONUNDAN SİL"

Daha sonra kendisinin de başka bir şehirden Adana'ya geçeceğini belirten şüpheli Kemal G, Yunus G'ye görüşmeleri hemen telefonundan silmesini istiyor.

Kemal G'nin teklifi sonrasında ise Yunus G. gönderdiği yanıtta, "Tamam abi bana her türlü uyar. Ben bu gece Adana'ya otobüsle ya da motosikletle geçebilirim." diyor.

Yunus G'nin motosikletle yola çıkma isteğine ise Kemal G. dikkati çekeceği endişesiyle karşı çıkıyor.

Diğer çete üyelerinin kendisine güvendiğini aktaran Kemal G'nin diğer mesajlarında şu ifadeler yer alıyor:

"Hiç yanlış yapmadık. Adamlar bizi o yüzden istiyor. Benim elemanım yakalandı. Şimdi 14 dosyada 1 milyon 150 bin lira dolandırmaktan yargılanıyor. Kuruşu kuruşuna paralarını verdik. O yüzden bize güveniyorlar. Senin için de 'Çok sağlam. İsim vermedi, gitti yattı. Paramızı bize teslim etti' dediler. Cezaevinden bana 'Çavuşun' ağabeyi 'Kemal birini bulsun çalışsın' diye haber yollamış. Sen de tamam diyorsun. Sabah Adana'da buluşuruz. Kimse bize neden alamadığımızı soramaz. Biz ikimiz kafa dengi bir şekilde çalışacağız. Yarın Adana Otogarı civarında buluşuruz. Konuşmaların da hepsini silmeyi unutma."

Daha sonra "Çavuş" lakaplı çete üyesi Yunus G'ye "Ne yapıyorsun?" şeklinde mesaj göndererek iletişime geçiyor.

Yunus G, yola çıkacağını, parasının olmadığını belirterek kendisine yardımcı olunmasını istiyor.

Bu talebin ardından "Çavuş" lakaplı zanlı, "Bekle, sana döneceğim." sözlerini içeren mesaj yolluyor.