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Nikah memurunun salonu terketmesiyle evlenemeyen çift için Belediye Başkanı devreye girdi
23.04.2018 - 14:59 | Son Güncelleme: 23.04.2018 - 15:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Turgutlu'da gelinin nikah sırasında 'Evlenmeyi kabul ediyor musunuz' sorusuna 'Hayır demek ne mümkün' cevabını vermesi üzerine iptal edilen nikah sonrası devreye Belediye Başkanı Turgay Şirin girdi. Başkan Şirin, genç çiftin nikahını kendisinin kıyacağını açıkladı.
Etiketler : manisa,nikah,
557331 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/557331.aspx
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