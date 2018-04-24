Haliç orta köprü girişinde sol şeritte 1.Köprü istikametinde trafik kazası meydana geldi. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Trafik yoğunluğu D-100 Merter'e kadar uzadı.
Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'daki kaza, trafiği kilitledi
24.04.2018 - 08:41 | Son Güncelleme: 24.04.2018 - 09:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'da Haliç orta köprü girişinde trafik kazası meydana geldi. Trafik yoğunluğu D-100 Merter'e kadar uzadı.
Etiketler : İstanbul,kaza,
557415 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/557415.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER