Adıyaman peş peşe sallanıyor. Adıyaman'da ikinci bir deprem meydana geldi. Samsa'ta 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Samsat merkezli 5.1 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamada bulundu.

Depremin merkez üssü olan Samsat ilçesinde incelemede bulunarak ekiplerden bilgi alan Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, can kaybının olmadığını, Samsat ilçesinde 19 kişinin hafif şekilde yaralandığını söyledi.



Hayvanları enkaz altında kalarak telef olan Hacı Berk’in yıkılan evine giderek vatandaşlarla konuşan Vali Kalkancı daha sonra gazetecilere açıklamada bulundu. Kalkancı, “Gece saat 03.34’te meydana gelen deprem ile uyandık. O andan itibaren Kandilli ile doğrudan temasa geçtik. Burada deprem sadece Samsat ve köylerinin yanı sıra Adıyaman merkez, Kahta ve Gerger ilçelerinde de hissedilebileceğini düşünerek emniyet ve jandarmaya talimat verdim. Yarım saat içerisinde can kaybının olmadığını anladık. Samsat’ta 2 Mart 2017 yılında meydana gelen deprem ciddi bir mağduriyet oluşturmuştu. 15 gün önce Başbakan Yardımcımız Recep Akdağ ile birlikte burada deprem konutlarının temelini atmıştık. Son meydana gelen depremde gördüğümüz kadarıyla, daha önce az hasarlı, hasarlı olmayan binalarda sıkıntı meydana gelmiş. Yeniden bir inceleme yapacağız. Ciddi mağduriyet oluşmaması için her türlü tedbiri almış olacağız. Başbakanımız, Cumhurbaşkanımız bizzat takip ediyor. Hiçbir Samsatlıyı hiçbir şekilde mağdur etmeyeceğiz" dedi.

Vali Kalkancı şunları kaydetti:

"Bulunduğumuz yerde 100’ün üzerinde küçükbaş hayvan göçük altında kaldı. 7-8 tanesini canlı olarak kurtarıldı. Hepimize geçmiş olsun. İnşallah depreme karşı he türlü tedbiri alarak bundan sonra depremi gündemimizden çıkartacağız. Depremden dolayı yaralımız yok ama panik esnasında kaçışırken 19 vatandaşımız yaralandı. Sadece burada 1 kişinin üzerine duvar düşmüş. Onun da sağlık durumu iyi. Zarar gören yapıları tam olarak tespit edemedik. Bu yönde çalışmamız sürüyor. Şu anda yapılacak ilk iş evi kullanılmaz olan yerlere çadırları yetiştirmek olacak. Eğitime bugün ara veriyoruz. İlçede elektrik kesintisi yok.”

Başbakan'dan Adıyaman'daki depremle ilgili açıklama Başbakan Yıldırım: (Adıyaman'daki deprem) Can kaybımız yok. Bazı binalarda hasar var ve bunlarla ilgili Başbakanlık gerekli çalışmaları başlattı. Hasar tespitleri, yapılması gereken yardımlar neyse bunlar konusunda hemen harekete geçilmiştir."

