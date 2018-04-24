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Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ'cü eski hakimlerin de bulunduğu tekne kayalıklara çarptı
24.04.2018 - 16:35 | Son Güncelleme: 24.04.2018 - 16:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunanistan'ın Kos Adası'na geçmeye çalışan sürat teknesi, Sahil Güvenlik ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışırken kayalıklara çarptı. Teknede yakalanan FETÖ/PDY terör örgütü üyeleri arasında eski hakimler ve TÜBİTAK çalışanının da bulunduğu, yüklü miktarda para ele geçirildiği öğrenildi.
Etiketler : Muğla,fetöcü,
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