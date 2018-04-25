Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Coğrafi işaret tesciliyle dünya lezzet haritasına adını yazdıran Tokat kebabı, 3 asırdır özel ocaklarda pişirilerek servis ediliyor. İlkbaharla birlikte lokantalarda özel ocaklarda pişirilerek servis edilmeye başlayan Tokat Kebabı lezzetiyle damaklarda ayrı bir tat bırakıyor. Kuzu etine gelen zamla birlikte fiyatı artan Tokat kebabı, adeta cep yakıyor.

Sanayi sitesindeki lokantasında amca mesleğini 36 yıldır sürdüren 57 yaşındaki Abdullah Kışlalı, kuzu eti fiyatının artması nedeniyle Tokat kebabının porsiyonunda 5 lira kilogramında 20 lira zamlandığını söyledi. Tokat kebabının kuzu eti, kuyruk yağı, patlıcan, domates, yeşil biber, patates, sarımsakların şişlere takılarak özel ocaklarda pişirilerek yapıldığını ifade eden Kışlalı, sezon başında olmalarına rağmen işlerin yoğunluğundan memnun olduklarını kaydetti.

Tokat'a özel kebabın damaklarda ayrı bir tat bıraktığını ifade eden Kışlalı, "Tokat kebabının tadına bakanın bir daha bırakması mümkün değil. Aşık olmak gibi bir şeydir bu. Kebab yemek aşktır. Aşkla yersin zevkine varırsın. Anlatmayla olmuyor, tadına bakmaları lazım. Bu lezzetin tarifi mümkün olmayan bir şey" dedi.

Kilosu 180, porsiyonu 45 lira

Tokat kebabının kuzu etinin zamlanması nedeniyle arttığını ifade eden Kışlalı, "Tokat Kebabının kilosuna 180 liradan başladık. Geçtiğimiz yıl 160 lira idi. Kuzu etinin fiyatı arttığı için mecburen bizde porsiyon başına 5 lira koymak zorunda kaldık. Tek şişi 30 lira porsiyonu 45 lira. Tek şişle fevkalade doyurabiliyor. Ortalama 200 gramın altına düşmüyor, tam porsiyon 350 gramı buluyor. Yanında lavaş pidesi ile beraber vatandaş elini çatala bıçağa dokundurmadan eli ile yiyecek. Zevkine ancak o şekilde varır" diye konuştu.

Tokat kebabının yapılışı maharet istiyor

16 yıllık kebap ustası Recep Dündar ise özel kebap ocaklarında yapılan Tokat kebabının parçalar halinde kesilen kuyruk yağı, kuzu etlerinin arasına ince kesilmiş patates ve patlıcanın sıra ile şişe takılması ile hazırlandığını, başka bir şişe ise domates ve sarımsak takıldığını ifade etti. Kebap ocağının ortasında bulunan yatay demire şişlerin asıldığını belirten Dündar, fırının iki tarafında bulunan yatay bölümde yanan odunların ateşi ile yaklaşık 20-25 dakikada pişen kebabın tepsiye alınarak servis yapıldığını kaydetti.

Nisan ayında başlayan Tokat kebabı sezonun Ekim ayına kadar devam ettiğini ifade eden Dündar, Tokat kebabının özel ocaklarda yapıldığına dikkat çekerek, "Kebap ocağını sabah saatlerinde yakarız. Öğle saatlerine kadar ısınan ocakta oluşan köz ve ateşte kebap pişirilir" diye konuştu.